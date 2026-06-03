وأضاف: "لا يجوز أن تُترك أي دولة خليجية تواجه الاستهداف منفردة، فيما أمن دول الخليج العربي مترابط، ومصالحها مشتركة، ومصيرها واحد".

وتابع قرقاش: "هذا العدوان لا يستهدف دولة بعينها، بل يستهدفنا جميعا".

ماذا حدث؟

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية تصدت لعدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران، مؤكدة أن جميع الهجمات فشلت في تحقيق أهدافها.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن القوات الأميركية نفذت ضربات على جزيرة قشم الإيرانية، ردا على محاولات هجمات شنتها طهران خلال الساعات الماضية.

وأضافت أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه عدد من دول الجوار، إلا أنها لم تتمكن من إصابة أي من أهدافها.