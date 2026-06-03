وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار جسيمة لعدد من مرافق مطار الكويت وتسجيل إصابات. وأضافت: "جرى تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية".

وفجر الأربعاء، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت الأجواء الكويتية.

وأوضحت رئاسة الأركان أن أصوات الانفجارات التي تم سماعها في بعض المناطق نتجت عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للأهداف المعادية، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان من الاقتراب أو لمس أي حطام أو شظايا أو أجسام مجهولة قد تكون ناجمة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية المعادية.

وأكد العطوان ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخلفات أو أجسام مشبوهة عبر رقم الطوارئ (112) أو من خلال الجهات المختصة، مشددا على أهمية اتباع تعليمات الأمن والسلامة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.

ولم تصدر السلطات الكويتية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجمات أو حجم الأضرار المحتملة، فيما تواصل الجهات العسكرية والأمنية متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد وسلامة السكان.