وقال مصدر لبناني لـ"سكاي نيوز عربية" بشأن المحادثات الجارية في واشنطن إن "الوفد اللبناني يصر على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، فيما يصر الوفد الإسرائيلي على تفكيك سلاح حزب الله أولاً".

وتابع: "جلسة المحادثات الأولى اليوم شهدت نقاشا جديا وتم التداول ببعض الأفكار، الأطراف الثلاثة يطرحون أفكارا وطروحات ستشكل مادة للبحث والنقاش في جلسة غدا الأربعاء".

وأشار المصدر إلى أن "الوفد الإسرائيلي متمسك بمسالة حرية الحركة في حال رصد أي تهديدات تتعلق بحزب الله، في حين ركز وفد لبنان على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار لكن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بذلك حتى الآن".

وأضاف: "لا خرق جدي حتى الآن في محادثات واشنطن لكن بيروت تعول على الرئيس ترامب الذي كان واضحا في مسألة وقف إطلاق النار".

وأكمل: "خلال الجلسة كرر الوفد اللبناني ثوابته المتعلقة بوقف تام لإطلاق النار وتثبيته وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها وتعزيز دور الجيش اللبناني واستعادة الأسرى في إسرائيل وعودة السكان إلى مناطقهم وبلداتهم".

ويشارك في هذه الجولة عن لبنان المبعوث الرئاسي سيمون كرم، والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونائب السفيرة القنصل وسام بطرس، والملحق العسكري أوليفر حاكمية.

ومن الجانب الإسرائيلي، يشارك السفير الإسرائيلي ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي أميشاي ليفين، والملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف.