وبحسب وسائل إعلام تونسية وحركة النهضة، قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق الغنوشي (84 عاما)، مع إضافة عقوبات سجنية أخرى، في القضية المرتبطة باتهامات تتعلق بالإرهاب وتأسيس جهاز أمني سري لخدمة الحركة.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد مع عقوبات إضافية بحق الضابط المتقاعد كمال البدوي.

وفي القضية ذاتها، حكمت المحكمة على رئيس الوزراء التونسي الأسبق علي العريض بالسجن لمدة 42 عاماً.

ويواجه العريض أيضاً اتهامات في ملف منفصل يتعلق بإرسال مقاتلين إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا خلال السنوات الماضية.

"الجهاز السري"

وكان الغنوشي قد اعتُقل عام 2023، وصدرت بحقه أحكام في عدد من القضايا، من بينها قضايا مرتبطة بالتآمر على أمن الدولة، ليتجاوز مجموع العقوبات الصادرة بحقه أكثر من 40 عاماً قبل صدور الحكم الأخير.

وتتهم السلطات التونسية قيادات في حركة النهضة بتأسيس جهاز أمني سري خلال الفترة التي أعقبت ثورة 2011، وهي الاتهامات التي تنفيها الحركة، مؤكدة أن المحاكمات ذات خلفية سياسية.