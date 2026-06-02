على الرغم من الانتقادات لتعيينه، تولى رومان غوفمان رسميا منصب رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).
وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بترشيح غوفمان لهذا المنصب. وتم تقديم طعون إلى المحكمة العليا، لكن القضاة رفضوها أمس الإثنين.
وبعد ذلك أدى غوفمان اليمين في حفل رسمي، ليخلف ديفيد بارنياع، الذي ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه عارض التعيين أيضا.
وتركز التحدي القانوني على حادثة وقعت في عام 2022، عندما كان غوفمان يقود فرقة من الجيش الإسرائيلي.
وبحسب وثائق المحكمة، فقد زود أحد الضباط جنديا بمعلومات حساسة متعلقة بالأمن تم نشرها لاحقا على قناة على تليغرام، بعلم وموافقة غوفمان.
وفي نهاية المطاف، تم اتهام الجندي، الذي كان يبلغ عمره 17 عاما في ذلك الوقت، بنشر معلومات حساسة، وأمضى سنة ونصف في السجن وتحت الإقامة الجبرية.
واعترف القضاة بأخطاء غوفمان في القضية، لكنهم لم يروا أي انتهاكات للمعايير الأخلاقية للسلوك تؤدي إلى منعه من العمل كرئيس للموساد.
وهناك أيضا استياء لأن غوفمان، على عكس أسلافه، لا يأتي من داخل صفوف الموساد نفسه، بل من الجيش ومكتب نتنياهو.
وعمل غوفمان، المولود في بيلاروسيا، مستشارا عسكريا كبيرا لنتنياهو. ويتهم منتقدون بأن تعيينه رئيسا للموساد لم يكن بسبب خبرته، وإنما بسبب ولائه لرئيس الوزراء.
من هو رومان غوفمان؟
- رشح نتنياهو غوفمان لمنصب رئيس الموساد في ديسمبر 2025.
- ولد غوفمان في بيلاروسيا عام 1976.
- وصل إلى إسرائيل في سن الرابعة عشرة.
- انضم إلى الجيش الإسرائيلي في عام 1995 بسلاح المدرعات.
- تم تعيينه ملحقا عسكريا في مكتب نتنياهو في أبريل 2024 بعد إصابته خلال المعارك مع حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي شنت فيه الحركة الفلسطينية هجوما مفاجئا أشعل فتيل الحرب المدمرة في قطاع غزة.
- كان غوفمان حين ذاك قائدا لمركز التدريب الوطني للمشاة.
- بحسب ما ذكر موقع آي نيوز 24 الإسرائيلي فقد شغل غوفمان مناصب عملياتية وقيادية عديدة في الجيش الإسرائيلي، من بينها: مقاتل وقائد في سلاح المدرعات، قائد كتيبة في الكتيبة 75 باللواء 7، ضابط عمليات في تشكيل "جاعش" (الفرقة 36)، قائد لواء "عتسيون"، قائد فرقة "هباشان" (210)، قائد المركز الوطني للتدريب البري، رئيس هيئة عمليات الحكومة في المناطق.