وقالت قيادة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، في بيان، إنها "قررت فك الارتباط بتشكيل الحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة، والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية".

كما قررت تشكيل لجنة مركزية من التنظيم "تتولى استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات الخاصة بجرد السلاح والآليات، وفك الارتباط بالحشد الشعبي".

ويعد تنظيم عصائب أهل الحق الفصيل المسلح الثاني الذي يعلن رسميا تسليم السلاح للدولة، بعد سرايا السلام التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وأكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم للصحفيين في محافظة النجف جنوب غربي بغداد، أن "البرنامج الحكومي يركز على حصر السلاح بيد الدولة، وهناك خارطة طريق لإنهاء هذا الملف".

وذكر الحكيم أن "فصائل المقاومة تنتظر شهر سبتمبر المقبل موعد انتهاء وجود التحالف الدولي في العراق، لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة".

والثلاثاء جددت الولايات المتحدة موقفها الداعم لإجراءات العراق من أجل حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوشوا هاريس، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم الحكومة العراقية، كما تدعم "العراق المستقل بسيادة كاملة، وأن يكون الاقتصاد والتنمية هما المحرك الفاعل له ولشعبه".

كما جدد هاريس دعم إجراءات حصر السلاح بيد الدولة.