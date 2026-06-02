وقال مصدر لبناني لسكاي نيوز عرببة، إن "الوفد اللبناني في واشنطن سيطالب في جولة المحادثات بتثبيت وقف إطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "الاتفاق الذي تحقق الإثنين بوقف استهداف الضاحية الحنوبية لبيروت سيعتمد كمنطلق للوصول إلى وقف تام لإطلاق النار".

ولفت إلى وجود "تعويل مستمر على الدور الأميركي كضامن لأي تهدئة أو وقف للتصعيد".

ويشارك في هذه الجولة عن لبنان، المبعوث الرئاسي السفير سيمون كرم، والسفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونائب السفيرة القنصل وسام بطرس، والملحق العسكري أوليفر حاكمية.

وعن الجانب الإسرائيلي، يشارك السفير الإسرائيلي ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي أميشاي ليفين، والملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الإثنين إن إنه أقنع إسرائيل وحزب الله بخفض التصعيد، حيث وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم إرسال قوات إلى بيروت، بينما تعهد الحزب اللبناني بوقف هجماته.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشال بعد مكالمة "مثمرة للغاية" مع نتنياهو، "لن تتوجه أي قوات إلى بيروت، وأي قوات في طريقها قد عادت أدراجها بالفعل".

وأضاف "بالمثل، ومن خلال ممثلين رفيعي المستوى، أجريت مكالمة جيدة جدا مع حزب الله، وقد وافقوا على وقف جميع عمليات إطلاق النار، إسرائيل لن تهاجمهم، وهم لن يهاجموا إسرائيل".