وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، في بيان أن "الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي بمحيط مستشفى جبل عامل في صور، الإثنين، أدت إلى 4 قتلى و127 جريحا من بينهم 39 من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في المستشفى".

ومن بين ضحايا الهجوم "4 أطباء و27 ممرض وممرضة و8 موظفين، 4 منهم بحال حرجة يعالجون في العناية الفائقة".

كما تسبب الهجوم بـ"أضرار فادحة وجسيمة في مختلف طوابق وأقسام المستشفى، وموقف السيارات التابع لها"، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إنها "تحيي شجاعة الإدارة والعاملين الذين أصروا على إبقاء الأبواب مفتوحة واستكمال رسالة الخدمة الإنسانية والصحية التي تقوم بها مستشفى جبل عامل، تحت أعباء خطر وعنف غير مسبوقين".

كما أكدت أن "هذا الاعتداء وما تسبب به من قتلى وجرحى وأضرار ليس إلا تجسيدا إضافيا لشريعة الغاب التي يطبقها العدو الإسرائيلي بحذافيرها، متجاوزا كل ما أقره المجتمع الدولي من قوانين وشرائع وقرارات".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن إسرائيل استمرت في شن غارات عنيفة على جنوب لبنان، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من وساطة أميركية ⁠بدا أنها نجحت في تجنب نقل الحرب إلى بيروت.

وينص وقف إطلاق النار الجزئي الذي أعلنه لبنان، ⁠الإثنين، على أن تتوقف إسرائيل عن شن غارات على العاصمة وضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله، وأن يتوقف الأخير عن مهاجمة إسرائيل.

وأدت حرب إيران إلى فتح صراع مفتوح في لبنان، حيث تشن إسرائيل منذ أسابيع هجمات مدمرة تقول إنها تستهدف حزب الله.

وأدت الهجمات إلى مقتل وإصابة الآلاف ونزوح مئات الآلاف في لبنان، بينما نفذت إسرائيل أعمق ⁠توغل لها في الأراضي اللبنانية منذ 25 عاما.