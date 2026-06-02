وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على النزلاء الذين سبق الإعلان عن هروبهم، وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة أسفرت عن رصد أماكن وجودهم ثم ضبطهم.

وقالت الوزارة في بيان، إن "عملية الضبط جاءت نتيجة سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المختصة، ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبإسناد من قوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة".

وأشارت إلى "تعقب الهاربين وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم، وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم".

وأوضحت أن عملية الضبط أسفرت أيضا عن العثور على سلاحين ناريين بحوزة الهاربين، الأمر الذي استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المتبعة.

وشددت الوزارة على أن "رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة، في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بالأمن والنظام العام".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب 3 سجناء من الجنسية الكويتية من المؤسسات الإصلاحية.