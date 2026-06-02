وكانت الضاحية وأطرافها شهدتا نزوحا كبيرا، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بضرب أهداف فيها.

وبعد الإعلان الأميركي، لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارات العنيفة طوال الليل على عدد كبير من البلدات جنوبي لبنان، أبرزها في صور والنبطية.

في المقابل، واصل حزب الله هجماته ضد الجنود الإسرائيليين المتمركزين في منطقة الخط الأصفر داخل الأراضي اللبنانية، وأعلن تنفيذ 41 عملية.

ومنذ صباح الثلاثاء، تعرضت مدينة النبطية وبلدات عبّا وخربة سلم والحنية وحداثا وأنصار وجبشيت وصريفا وأطراف بلدة كفر رمان لغارات إسرائيلية.

وقتل شخصان في الغارة على بلدة الحنية السورية في جبشيت، كما قتل آخران في غارة من مسيّرة استهدفت دراجة نارية ببلدة أنصار جنوبي لبنان.

وقتل شخص في غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوبي لبنان.

وأدت غارات الإثنين على بلدة المروانية إلى مقتل عدد من الأشخاص، كما أدت غارة في محيط مستشفى جبل عامل في صور إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة أكثر من 30 شخصا.

وتعرض مركز الدفاع المدني اللبناني في بلدة كفرصير لغارة إسرائيلية أدت إلى تدميره.

ووفقا لبيانات حزب الله، تتقدم القوات الإسرائيلية في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط، وقال الحزب إنه استهدفت قوة إسرائيلية بالصواريخ في تلك المنطقة.

كما شهدت المنطقة المحيطة بقلعة شقيف عدة عمليات أعلن عنها حزب الله الإثنين.

وتعرضت بلدات تبنين ومجدل سلم وشوكين وكفرتبنيت والسماعية والنبطية الفوقا والسلطانية وصريفا وشحور لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا جديدا في بلدة دبين جنوبي لبنان.