وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأميركي قوته بـ6.2 درجة.

ووقع الزلزال في البحر التيراني قبالة مدينة كوزنسا جنوب البلاد وعلى عمق يقارب 250 كيلومترا، ما ساهم في شعور سكان مناطق واسعة بهزاته.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، شعر سكان إقليم كالابريا بالكامل بالزلزال، كما امتد تأثيره إلى منطقة نابولي شمالا وإقليم بازيليكاتا شرقاً.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل السلطات عمليات التقييم والتحقق في المناطق المتأثرة.