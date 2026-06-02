وفي وقت سابق من الإثنين، هددت إيران بالانسحاب من المفاوضات مع الولايات المتحدة على خلفية تصاعد وتيرة هجمات إسرائيل في لبنان، وخلال المكالمة وصف ترامب نتنياهو بـ"المجنون" واتهمه بنكران الجميل، بحسب مصدرين.

وخلال المكالمة، أوقف ترامب خطة إسرائيل لقصف ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال مسؤول أميركي إن ترامب أخبر نتنياهو أن تنفيذ تهديداته بقصف العاصمة اللبنانية "سيزيد من عزلة إسرائيل دوليا"، وأفاد مصدران أن ترامب قال إنه ساعد في إبقاء نتنياهو خارج السجن، في إشارة إلى دعمه له خلال محاكمته بتهم الفساد.

ولخص المسؤول الأميركي تصريحات ترامب لنتنياهو قائلا: "أنت مجنون تماما. لولاي لكنت في السجن. أنا أنقذك. الجميع يكرهك الآن. الجميع يكره إسرائيل بسبب هذا".

وقال مصدر ثان مطلع على المكالمة إن ترامب كان غاضبا، وصرخ في وجه نتنياهو في لحظة ما: "ماذا تفعل بحق الجحيم؟".

وفي سياق متصل، قال المسؤول الأميركي إن "ترامب كان يعلم أن حزب الله كان يطلق النار على إسرائيل، وأن الأخيرة بحاجة للدفاع عن نفسها، لكنه شعر في الأيام الأخيرة أن نتنياهو كان يُصعّد الموقف بشكل غير متناسب".

وإضافة إلى التهديدات الموجهة إلى بيروت، توسع إسرائيل غاراتها المدمرة وعملياتها البرية في جنوب لبنان.

وقال مسؤول أميركي آخر إن ترامب كان قلقا من مقتل العديد من المدنيين في لبنان على يد إسرائيل، واعترض على "هدم المباني للقضاء على قائد واحد من حزب الله".

وصرح مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس"، أن إسرائيل لم تعد تخطط لضرب أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.

يشار إلى أن مكالمات متوترة عديدة جرت بين ترامب ونتنياهو في الماضي، لكنهما استمرا في التنسيق الوثيق بشأن إيران وقضايا أخرى، لكن مسؤولا صرح أن هذه المكالمة كانت من الأسوأ منذ عودة ترامب إلى منصبه.

ويبدو أن غضب الرئيس الأميركي نابع من تهديد قرار نتنياهو بالتصعيد في لبنان بانهيار مفاوضاته مع إيران، وفق "أكسيوس".

وبعد المكالمة، نشر ترامب على منصة "تروث سوشال"، أن المحادثات مع إيران "مستمرة بوتيرة سريعة".

من جهة أخرى، أصدر نتنياهو بيانا بعد المكالمة قال فيه إنه أبلغ ترامب أن إسرائيل ستهاجم أهدافا في بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، وأنها ستواصل عملياتها في جنوب لبنان في غضون ذلك.

وكتب نتنياهو: "موقفنا لم يتغير".

وذكر مسؤول أميركي ثان أن ترامب في الواقع ضغط على نتنياهو خلال المكالمة، ونقل عن الأخير: "قال بيبي (لقب نتنياهو): حسنا. فقط تأكد من تسوية كل شيء".

ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.

وتشير مصادر "أكسيوس" إلى أن مذكرة التفاهم التي تتفاوض بشأنها الولايات المتحدة وإيران تدعو إلى إنهاء الحرب في لبنان أيضا، وكانت هذه المذكرة سببا في مكالمة هاتفية متوترة سابقة بين ترامب ونتنياهو.