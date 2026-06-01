وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب منه عدم تنفيذ هجوم واسع على بيروت، مضيفاً أن نتنياهو استجاب للطلب وسحب قواته.

وأضاف أنه أجرى أيضا اتصالات مع ممثلين عن قيادة حزب الله، مؤكدا أنهم وافقوا على وقف إطلاق النار ضد إسرائيل وقواتها، فيما وافقت إسرائيل بدورها على وقف إطلاق النار ضد الحزب.

وقال ترامب: "لنرَ إلى متى سيستمر هذا، نأمل أن يكون إلى الأبد".

وفي السياق، قالت السفارة اللبنانية في واشنطن، في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية، إن حزب الله وافق على مقترح أميركي لوقف إطلاق نار متبادل يشمل كامل الأراضي اللبنانية.

وأوضح البيان أن الاتفاق يبدأ بوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل كامل لبنان.

من جانبه، قال النائب في حزب الله حسن فضل الله إن الحزب يدعم وقفاً شاملا لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان كخطوة تمهيدية لانسحاب القوات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الحزب سيراقب خلال الأيام المقبلة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض.