وأضاف نتنياهو في بيان: "تحدثت هذا المساء مع الرئيس ترامب وقلت له إنه إذا لم يكف حزب الله عن مهاجمة مدننا ومواطنينا، فإن إسرائيل ستهاجم أهدافاً إرهابية في بيروت".

وأكد أن "هذا الموقف ما زال قائماً"، في إشارة إلى التهديد بتوسيع نطاق الضربات داخل العاصمة اللبنانية.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل كما هو مخطط له في جنوب لبنان"، رغم الجهود الأميركية الرامية إلى تثبيت التهدئة بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة سبعة ضباط وجنود، ثلاثة منهم في حالة خطرة، خلال المعارك الدائرة في جنوبي لبنان.

وأفاد مراسلنا بتعرض بلدتي برعشيت وبلاط في جنوب لبنان لقصف مدفعي.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد إعلان ترامب أنه نجح في التوصل إلى تفاهمات لخفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، تشمل وقف الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل وقف الهجمات على إسرائيل.