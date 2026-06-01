وقالت السفارة، في بيان، إن هذه الخطوة جاءت عقب اتصال بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث تلقت السلطات اللبنانية "تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأميركي".

وبحسب البيان، ينص الترتيب المقترح على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم لاحقا توسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية.

وأضافت السفارة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى لاحقا اتصالا بسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض، وأبلغها بأنه حصل على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الترتيب المقترح.

وأوضحت أن السفيرة نقلت نتائج المناقشات إلى الرئيس عون، الذي أبلغ حزب الله بدوره بالتطورات.

وأشار البيان إلى أن اجتماعات التفاوض المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء ستتواصل "لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه".