وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، تعليقاً على إعلان ترامب منع إسرائيل من مهاجمة بيروت، إن "بلدنا تحت الوصاية بالكامل".

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو إلى رفض الضغوط الأميركية، قائلاً في بيان موجه لرئيس الوزراء: "لقد قلتم إن رئيس الوزراء القوي يقول لرئيس الولايات المتحدة نعم عندما يكون ذلك ممكناً، ولا عندما يكون ذلك ضرورياً. حان الوقت لنقول لصديقنا الرئيس ترامب: لا".

وأضاف بن غفير أن "الوقت حان لفعل ما هو مطلوب وضروري لضرب حزب الله، وتحرير مقاتلينا، وإعادة الأمن إلى الشمال".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن "حكومة نتنياهو فقدت السيطرة الكاملة على السيادة الإسرائيلية"، مضيفاً أن "الفوضى العارمة في كل مكان".

كما هاجم وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان نتنياهو بعد تصريحات ترامب، قائلاً: "هذا ليس رئيس وزراء، بل دمية".

وكان ترامب قد أعلن، الإثنين، أنه نجح في إقناع إسرائيل وحزب الله بخفض التصعيد، مشيراً إلى أن نتنياهو وافق على عدم إرسال قوات إلى بيروت، فيما تعهد الحزب اللبناني بوقف هجماته.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" عقب مكالمة وصفها بأنها "مثمرة للغاية" مع نتنياهو: "لن تتوجه أي قوات إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها عادت أدراجها بالفعل".

وأضاف أنه أجرى أيضاً "مكالمة جيدة جداً" مع حزب الله عبر "ممثلين رفيعي المستوى"، قائلاً إن الحزب وافق على "وقف جميع عمليات إطلاق النار"، مقابل امتناع إسرائيل عن مهاجمته.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول لبناني إن حزب الله أبلغ واشنطن استعداده لوقف كامل لإطلاق النار مع إسرائيل.

ورغم الحديث عن التهدئة، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، حيث نفذت قواتها خلال عطلة نهاية الأسبوع أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ 26 عاماً، بينما أمر نتنياهو، الإثنين، بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، في مؤشر على استمرار التوتر.

وكان نتنياهو قد أعلن، الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني في جنوب لبنان، قائلاً إنه تحدث إلى قادة الألوية داخل المنطقة، مؤكداً وجود "روح قتالية هائلة" في المعركة ضد حزب الله شمالاً.