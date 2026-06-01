وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشال بعد مكالمة "مثمرة للغاية" مع نتنياهو، "لن تتوجه أي قوات إلى بيروت، وأي قوات في طريقها قد عادت أدراجها بالفعل".

وأضاف "بالمثل، ومن خلال ممثلين رفيعي المستوى، أجريت مكالمة جيدة جدا مع حزب الله، وقد وافقوا على وقف جميع عمليات إطلاق النار، إسرائيل لن تهاجمهم، وهم لن يهاجموا إسرائيل".

ورغم سريان الهدنة، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، حيث نفذت قواتها أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ 26 عاماً خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أمر نتنياهو، الإثنين، بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، في مؤشر على مزيد من التصعيد.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الجمعة الفائت، أن قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني جنوبي لبنان.

وأضاف: "تحدثت مع قادة الألوية الموجودين الآن داخل المنطقة. أنا أستمع إليهم وأستمع أيضا إلى الجنود الذين يتواجد بعضهم هنا خلفي، هناك روح قتالية هائلة هنا. من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال".