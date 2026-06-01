وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ينذر جيش الدفاع سكان منطقة الضاحية في بيروت ويدعوهم إلى الإخلاء حفاظاً على سلامتهم".

وأضاف: "إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل، سيرد جيش الدفاع باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية قد أفادت بأن فريق التفاوض الإيراني سيوقف "المحادثات وتبادل النصوص عبر الوسطاء"، معتبرة أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان يتعارض مع الشروط المرتبطة بوقف إطلاق النار.

إلا أن ترامب قال إنه لم يُبلّغ مسبقاً بقرار إيران تعليق المفاوضات.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الإثنين، أنهما أصدرا أوامر للجيش بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويأتي الإعلان بعد أن كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة السماح لها بتوسيع هامش عملياتها العسكرية في لبنان، بما يشمل إمكانية تنفيذ غارات جوية في منطقة بيروت، في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله.