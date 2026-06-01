وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ينذر جيش الدفاع سكان منطقة الضاحية في بيروت ويدعوهم إلى الإخلاء حفاظاً على سلامتهم".

وأضاف: "إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل، سيرد جيش الدفاع باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مهلة زمنية للإخلاء أو طبيعة الأهداف التي قد يتم استهدافها في المنطقة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الإثنين، أنهما أصدرا أوامر للجيش بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويأتي الإعلان بعد أن كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة السماح لها بتوسيع هامش عملياتها العسكرية في لبنان، بما يشمل إمكانية تنفيذ غارات جوية في منطقة بيروت، في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، تنتظر إسرائيل ردا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الطلب الذي قدم أخيرا إلى واشنطن، وسط مؤشرات على "انفتاح أميركي تجاه الموافقة عليه".

ويستند الموقف الإسرائيلي، وفق التقرير، إلى "تقديرات تفيد أن البنية التحتية القيادية والعسكرية لحزب الله لا تقتصر على جنوب لبنان"، وأن حصر العمليات العسكرية في المناطق الحدودية "لم يعد كافيا لتحقيق الأهداف الأمنية الإسرائيلية".