وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أنه "نظرا لاستمرار جرائم إسرائيل في لبنان، وبما أن لبنان كان جزءا من الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، ستوقف إيران تبادل المحادثات والرسائل عبر الوسيط مع الولايات المتحدة".

ونقلت الوكالة تأكيد "المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين على الوقف الفوري للعمليات العدوانية والوحشية للجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان، وضرورة الانسحاب الكامل من المناطق المحتلة في لبنان".

وفي وقت سابق من الإثنين، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية التي يسيطر عليها ⁠حزب الله، في تصعيد جديد لحرب أدت إلى تعقيد جهود الوساطة الرامية إلى وقف الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه "لن يكون هناك هدوء في بيروت إذا تواصلت هجمات حزب الله".

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني جنوبي لبنان، حيث يشن الجيش الإسرائيلي هجمات عنيفة أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف، ونزوح مئات الآلاف من سكان المنطقة.