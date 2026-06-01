ويأتي الإعلان بعد أن كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة السماح لها بتوسيع هامش عملياتها العسكرية في لبنان، بما يشمل إمكانية تنفيذ غارات جوية في منطقة بيروت، في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، تنتظر إسرائيل ردا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الطلب الذي قدم أخيرا إلى واشنطن، وسط مؤشرات على "انفتاح أميركي تجاه الموافقة عليه".

ويستند الموقف الإسرائيلي، وفق التقرير، إلى "تقديرات تفيد أن البنية التحتية القيادية والعسكرية لحزب الله لا تقتصر على جنوب لبنان"، وأن حصر العمليات العسكرية في المناطق الحدودية "لم يعد كافيا لتحقيق الأهداف الأمنية الإسرائيلية".

وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلده يواجه "عدوانا إسرائيليا شرسا"، متعهدا بـ"العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا ووضع حد لعذاباتهم".

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة عن لبنان، الإثنين، بعد إعلان إسرائيل السيطرة على مرتفع استراتيجي جنوبي البلاد وتوسيع عملياتها ضد حزب االله.

والأحد أعلنت إسرائيل سيطرتها على قلعة الشقيف التي تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان، وتحمل رمزية كونها شكلت قاعدة للقوات الإسرائيلية خلال عقدين من احتلالها لجنوب لبنان حتى عام 2000.

وأظهرت مقاطع فيديو العلم الإسرائيلي مرفوعا فوق القلعة، بينما يتصاعد الدخان في محيطها.

واعتبر نتنياهو أن " السيطرة على قلعة الشقيف تحول حاسم"، وأضاف: "توجيهاتي الآن هي تعميق سيطرتنا وتوسيعها على المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله".