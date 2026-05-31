وقال خفر السواحل الموريتاني في بيان إن عملية الإنقاذ نفذت شمال العاصمة نواكشوط أثناء مهمة رقابة وإنقاذ في المياه الإقليمية، حيث كان الزورق قادما من العاصمة الغامبية بانجول.

وأوضح البيان أن المهاجرين ينحدرون من عدة دول غرب أفريقية، بينهم 88 من غامبيا و44 من السنغال و8 من سيراليون، إضافة إلى مهاجرين من غينيا ومالي ونيجيريا.

كما ضمت المجموعة 27 امرأة و9 أطفال، فيما أكد خفر السواحل أنه تم التعامل مع جميع المهاجرين وفق الإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة وتوفير الرعاية اللازمة لهم بعد إنقاذهم.

وتأتي العملية بعد يومين فقط من اعتراض زورق آخر كان يقل 223 مهاجرا غير نظامي انطلق أيضا من بانجول.