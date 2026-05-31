ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عقب جلسة طارئة أخرى طلبتها رومانيالمناقشة حادثة ارتطام مسيّرة بمبنى سكني في مدينة غالاتي.

وتأتي الدعوة إلى الاجتماع في ظل تصاعد المخاوف الدولية من اتساع رقعة المواجهات في جنوب لبنان، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف التصعيد فورا، مؤكدا أن "لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حالياً في جنوب لبنان".

من جهتها، أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن أي تصعيد إضافي من شأنه أن يزيد الوضع المتوتر سوءاً ويتسبب في موجات نزوح جديدة داخل لبنان.

ودعا الوزير الألماني جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتجنب خطوات من شأنها توسيع دائرة المواجهة في المنطقة.