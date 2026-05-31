وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الشرع بحث خلال اتصال هاتفي مع ‏ترامب، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية ‏والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشرع خلال الاتصال مع ترامب، الأحد، أهمية استمرار ‏الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيرا إلى أن رفع ‏ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من ‏استعادة نشاطه، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين‎.

وشدد الشرع على أن إنهاء العقوبات من شأنه تشجيع الاستثمارات ‏وتهيئة البيئة الملائمة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف ‏القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية والاستقرار.

كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة والتحديات الناجمة عن ‏التوترات الإقليمية، حيث أكد الرئيس الشرع أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية ‏والحوار لمعالجة الأزمات، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب ‏المنطقة مزيداً من التصعيد.

من جانبه، أعرب ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا ‏والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة ‏الإعمار في سوريا.

واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن ‏الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز ‏الأمن والاستقرار في المنطقة.