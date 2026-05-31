أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك في اتصال هاتفي جمعه بنظيره الأميركي دونالد ترامب.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الشرع بحث خلال اتصال هاتفي مع ترامب، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشرع خلال الاتصال مع ترامب، الأحد، أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وشدد الشرع على أن إنهاء العقوبات من شأنه تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة الملائمة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية والاستقرار.
كما تناول الاتصال التطورات الأمنية في المنطقة والتحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، حيث أكد الرئيس الشرع أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة الأزمات، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.
من جانبه، أعرب ترامب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكدا أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا.
واتفق الجانبان على مواصلة التواصل والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.