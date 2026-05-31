وشدد ماكرون في منشور على منصة إكس، على أنه "من الضروري أن يتوقف القتال.. إلى الأبد".

وفيما يتعلق بإيران قال ماكرون إن "من الضروري التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "فرنسا مستعدة للمساعدة في استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المهمة متعددة الجنسيات المستقلة التي أُنشئت مع المملكة المتحدة".

وتابع: "يجب أن تستمر المناقشات للتوصل إلى اتفاق كامل وقوي مع إيران بشأن الملفات الأخرى ولا سيما البرنامجين النووي والبالستي والاستقرار الإقليمي".

كما شدد على أنه يجب أن تكون الأولوية للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون أي شروط.