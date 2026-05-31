يأتي هذا على خلفية توغل القوات الإسرائيلية بشكل أعمق في جنوب لبنان، وسيطرتها على معلم تاريخي لاستخدامه قاعدة لتوسيع الهجمات على حزب الله.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لقناة (بي إف إم تي في) إنه "لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان واحتلال يزداد توغلا في الأراضي اللبنانية".

وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيصعد من عمليات تدمير مواقع حزب الله، بعد أن رفع العلم الإسرائيلي على قلعة الشقيف ذات الأهمية الاستراتيجية، وهي حصن يعود تاريخه إلى القرن الـ 12 ويشرف على المنطقة المحيطة.

وأشار بارو إلى أنه طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لأن هذا التطور يمثل تصعيدا إضافيا.

وأبلغ بارو قناة (بي إف إم تي في) بأن فرنسا، رغم اعترافها بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد هجمات حزب الله المدعوم من إيران، فإنها ترى أن "لا شيء يبرر هذا التصعيد".

وأضاف أن ذلك يشكل أيضا "خطأ جسيما" وانتهاكا للقانون الدولي.