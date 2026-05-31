وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "يسرني أن أعلن أن سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم براك، الذي قام بعمل متميز، سيتم تعيينه مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا، وكذلك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى العراق، فيما نواصل تعزيز تعاوننا الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، وتستمر علاقتنا بهما في النمو".

وأضاف الرئيس الأميركي: "سيواصل توم مهامه كسفير لدى تركيا، وسيعمل بدعم كامل من وزارة الخارجية الأميركية".

وتابع ترامب: "نحن نقدر كثيرا العمل الذي قام به توم براك ، واستعداده المستمر لخدمة بلادنا"، مضيفا: "شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!".