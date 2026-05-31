وأضاف نتنياهو أن إعادة الأمن إلى سكان شمال إسرائيل ستستغرق مزيدا من الوقت، لكنه تعهد بتحقيق ذلك "تماما كما فعلنا لسكان الجنوب"، على حد تعبيره.

وكشف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال الشهر الماضي وحده نحو 700 عنصر من حزب الله، مضيفا أن إجمالي عدد عناصر الحزب الذين قُتلوا منذ اندلاع الحرب بلغ نحو 8 آلاف عنصر، وفق قوله.

وتابع قائلا: "لقد أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. قواتنا عبرت الليطاني. لقد سيطرت على مناطق استراتيجية واحتلت مرتفعات الشقيف".

وأشار نتنياهو إلى أن "حاجز الخوف قد كُسر"، مضيفا: "نحن نبادر ونعمل على جميع الجبهات، في سوريا وغزة ولبنان، وأقمنا أحزمة أمنية خارج حدودنا لحماية بلداتنا".

ماذا حدث؟

أعلنت إسرائيل، الأحد، أن قلعة الشقيف الأثرية الاستراتيجية التي سيطرت عليها جنوب لبنان باتت جزءا من ما تسميه المنطقة الأمنية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قواته استولت على قلعة الشقيف الأثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان، حيث وسّع عملياته ضد حزب الله.