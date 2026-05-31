وفي محافظة دير الزور وحدها، خرج نحو 56 محطة مياه من الخدمة، ما أدى لمعاناة عشرات الآلاف من تردي خدمة المياه، فيما لحقت أضرار بالجسور والأراضي الزراعية من جراء الفيضان.

وأصدرت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، الأحد، ‌تحديثا بشأن حالة منسوب مياه نهر الفرات في مناطق المحافظة، استنادا إلى البيانات الواردة من لجان الرصد التابعة ‌‏لمديرية الموارد المائية.

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في ‏محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة بسوريا منذ عدة أيام، ارتفاعا ‏ملحوظا في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ ‏والدفاع ‏المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية، واتخاذ ‏تدابير وقائية، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية، ومراقبة ‌‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية ‏تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة والتدخلات الميدانية في دير الزور والرقة، وذلك ضمن غرفة الطوارئ المشتركة التي ‏تضم الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، بهدف ‏الحد من الأضرار وضمان سلامة المدنيين واستمرارية ‏عمل المنشآت الحيوية‎.‎

وقالت اللجنة في بيان نشرته قناة محافظة دير ‏الزور على ‏التلغرام إنه "في الخط الغربي لمحافظة دير ‏الزور ‏سيستقر منسوب مياه نهر الفرات عند ارتفاع 3 ‏أمتار مع ‏توسع أفقي بمقدار 50 متراً، وذلك حتى ظهر الأحد".

وأكدت اللجنة أنه لن تكون هناك أي زيادات تُذكر على ‌‏منسوب النهر في الخط الغربي خلال الفترة المذكورة، ‏وأنه من المتوقع أن يبدأ الفيضان بالانحسار التدريجي ‌‏مساء الأحد‎.‎

وأضافت أنه "في الخط الشرقي من الميادين إلى البوكمال‎ ‌‎تشهد المنطقة المذكورة ارتفاعات ملحوظة في منسوب ‌‏النهر، ومن المتوقع أن تستقر مساء الأحد‎".

كما دعت اللجنة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى أخذ ‌‏الحيطة والحذر، ومتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات ‌‏الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات‎.‎

‎ وأعلنت الفرق الميدانية، في وقت سابق، السبت، عن تنفيذ سلسلة ‏من الإجراءات في محافظة دير الزور، شملت أعمال ‏رفع وتدعيم السواتر الترابية في منطقة حويجة صكر ‏وبلدة المريعية، لحماية المناطق السكنية والأراضي ‏الزراعية المهددة بالغمر‎.‎

كما رفعت فرق الوزارة ساترا ترابيا بطول 500 متر ‏حول محطة المياه في بلدة غرانيج، إلى جانب تدعيم ‏السرير النهري لحماية المحطة من مخاطر ارتفاع ‏منسوب المياه، إضافة إلى رفع وتدعيم السواتر الترابية ‏حول محطة المياه في بلدة ذيبان بطول 300 متر، ‏وتعزيز السواتر السابقة لضمان استمرار فعاليتها‎.

‎ ‎وشملت الأعمال أيضا رفع وتدعيم السواتر الترابية حول ‏محطة المياه في بلدة البصيرة، وإنشاء ساترين ترابيين ‏بطول 100 متر لكل منهما حول محطتي مياه محيميدة ‏والجنينة، فضلاً عن رفع ساتر ترابي لحماية محطة ري ‏زراعية في قرية حسرات‎.‎

وفي إطار حماية البنى التحتية الحيوية، واصلت فرق ‏الوزارة أعمال تدعيم جسر العشارة بريف دير الزور، ‏لليوم الخامس على التوالي للحفاظ على سلامته ‏واستمرارية الحركة عليه، كما استمرت أعمال تدعيم ‏محطة زغير شامية‎.‎

وعلى الصعيد الإنساني، واصلت النقاط الإسعافية ‏تقديم خدماتها في نقل الحالات الإنسانية والطبية ‏والإسعافية بين ضفتي نهر الفرات بعد انقطاع الجسور ‏نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حيث تم نقل 80 حالة إنسانية ‏و14 حالة إسعافية‎.‎

حملة ميدانية في الرقة

وفي الرقة أطلق فرع الهلال الأحمر السوري، الأحد، حملة ميدانية لتوعية الأهالي بإجراءات السلامة الواجب اتباعها خلال حالات الفيضانات وارتفاع منسوب المياه، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر وحماية السكان.

وتضمنت الحملة توزيع منشورات إرشادية توضح أبرز التعليمات الوقائية، ومنها تجنب عبور الطرق التي تغمرها المياه أو الاقتراب من مجاري السيول، والابتعاد عن المناطق التي يكون فيها عمق المياه غير واضح.

كما دعت المنشورات إلى فصل مصادر الكهرباء والغاز عند الضرورة، ووضع الوثائق المهمة والأوراق الثبوتية في أماكن آمنة، واستخدام وسائل الإضاءة المناسبة عند الحاجة، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول مياه الفيضانات إلى المنازل.

وأكد الهلال الأحمر السوري أهمية تجنب السباحة أو السير أو القيادة عبر المياه المتدفقة، والحذر من أماكن تجمع الأفاعي والحشرات التي قد تنتقل إلى المناطق المتضررة، جراء الفيضانات.

وتمكنت فرق الوزارة في الرقة من انتشال جثمان شاب فُقد قبل ‏6 أيام أثناء السباحة في نهر الفرات بعد قفزه من فوق ‏الجسر القديم بمدينة الرقة، وذلك عقب عمليات بحث ‏مكثفة استمرت 3 أيام في ظروف صعبة بسبب شدة ‏التيار وارتفاع منسوب المياه، حيث عُثر عليه في منطقة ‏حويجة السوافي، وتم تسليمه إلى الطبابة الشرعية في ‏المستشفى الوطني بالرقة‎.‎