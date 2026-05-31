وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قواته استولت على قلعة الشقيف الأثرية والاستراتيجية في جنوب لبنان، حيث وسّع عملياته ضد حزب الله.

وأضاف الوزير على قناته في تلغرام: "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحت قيادتي وسّع الجيش عملياته في لبنان، وعبر نهر الليطاني، وسيطر على مرتفعات الشقيف، أحد أهم المواقع الاستراتيجية للدفاع عن بلدات الجليل (في شمال إسرائيل) والحفاظ على أمن جنودنا".

وأكد كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قلعة الشقيف بجنوب لبنان كجزء من المنطقة الأمنية.

وسبق أن استخدمت إسرائيل القلعة كقاعدة عسكرية أثناء احتلالها لجنوب لبنان لمدة عقدين حتى عام 2000.

وقال كاتس: "بعد 44 عاما من المعركة البطولية (..) وفي يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب لبنان الأولى (1982)، عاد الجنود إلى قمة قلعة الشقيف ورفعوا من جديد العلم الإسرائيلي فوقها".

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس الأحد العلم الإسرائيلي فوق القلعة، وأعمدة دخان ترتفع في الجوار.