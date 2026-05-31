وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "غارات عدة شنها الطيران الحربي المعادي فجر الأحد على بلدة دير الزهراني حي العرب، واسفرت عن سقوط قتلى".

ووفق الوكالة: "عملت فرق الإنقاذ على انتشال بعض الجثث ولا يزال عدد من الأشخاص تحت الركام"، مشيرة إلى أن "الغارات استهدفت منازل سكنية حيث كان قاطنوها نياما. كما أدى العدوان إلى وقوع عدد من الإصابات أيضا".

إنذار إسرائيلي

ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى جميع السكان، جنوب نهر الزهراني بالإخلاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على تلغرام إن "كل مبنى يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يصبح عرضة للاستهداف".

وأضاف: "يا سكان جنوب لبنان، عليكم الانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني".

وتتواصل الهجمات شبه اليومية المتبادلة، والتي لم تتوقف رغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله.