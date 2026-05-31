وتأتي السيطرة على قلعة الشقيف بالقرب من مدينة النبطية بعد أيام من قتال كثيف وهجمات جوية على قرى قريبة، حيث تهاجم القوات الإسرائيلية أعضاء حزب الله في المنطقة.

وتمثل السيطرة على القلعة مكسبا كبيرا لإسرائيل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله مطلع مارس الماضي.

ونشر المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورة على منصة "إكس" تظهر تجول القوات الإسرائيلية خارج القلعة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت على قلعة الشقيف لمدة 18 عاما حتى انسحابها من لبنان عام 2000.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه شن عملية منذ أيام في مرتفعات بوفورت ووادي السلوقي تجاه الجنوب بهدف تفكيك البنية التحتية لحزب الله والقضاء على "التهديدات المباشرة للمدنيين الإسرائيليين".

وأضاف البيان أن الجيش على استعداد "لتوسيع العملية في حال تطلب الأمر ذلك".

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تتقدم منذ أيام في القرى القريبة من قلعة الشقيف بعدما عبرت نهر الليطاني، الذي كانت تستخدمه في السابق كحدود فعلية.

ويبعد الجيش الإسرائيلي الآن نحو 5 كيلومترات عن مدينة النبطية الرئيسية في جنوب لبنان.