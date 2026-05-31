وقالت الوزارة إن التحقيقات التي أُجريت مع عدد من الموقوفين، إلى جانب معلومات ومقاطع فيديو قدمتها الهيئة الوطنية للمفقودين، ساهمت في دعم مسار التحقيق وتعزيز الأدلة المتوافرة في القضية.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط أمجد يوسف في الجريمة، مؤكدة استمرار الجهات المختصة في استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة متورطين محتملين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستطلع الرأي العام على أي مستجدات جديدة فور استكمال التحقيقات، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا ومؤكدة التزامها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

ويعتبر أمجد يوسف، المتهم الأول بارتكاب مجزرة حي التضامن بمدينة دمشق، التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء، وألقت السلطات القبض عليه في أبريل الماضي.