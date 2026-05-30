وأضاف سلام في مؤتمر صحفي: "التصعيد الإسرائيلي خطير وغير مسبوق خلال الأيام الأخيرة"، وتابع: "على إسرائيل أن تعلم أنها بسياسة الأرض المحروقة والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات، لن تكسب لا أمنا ولا استقرارا، بل إنها تعمق الهوة مع اللبنانيين وتترك جروحا عميقة في ذاكرتهم الجماعية".

وبين أن "ما تقوم به إسرائيل ليس فقط انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، بل محاولة لاقتلاع ذاكرة المكان ومحو تاريخ الناس".

كما ذكر أن إسرائيل "تمارس التهجير الجماعي الذي يرقى إلى العقاب الجماعي"، وأنها "لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ولكل مقومات الحياة فيها".

وأوضح أن "المفاوضات غير مضمونة النتائج، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى".

كما أشار إلى أن "المفاوضات ليست استسلاما، لأن البند الأول في المفاوضات هو وقف إطلاق النار، أما الهدف الذي نعمل للوصول إليه من خلال المفاوضات، والذي لا يمكن المساومة عليه إطلاقا، فهو الانسحاب الكامل وإطلاق الأسرى، بما يسمح بإعادة الإعمار وعودة الناس إلى أرضهم".

وشدد على أن: "هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية، وذلك يتطلب الرجوع عن التفرد والتوقف عن المكابرة".

كما دعا إلى الانضواء تحت الدولة اللبنانية "ليبقى قرار الحرب والسلم قرارا لبنانيا وطنيا، ليس عند فريق دون آخر، ولا يكون خارج الحدود".

وأكد سلام أن "لبنان اليوم يمر بأصعب المحن التي مر بها في تاريخه الحديث، لكننا واثقون أننا سنتجاوزها كلنا تحت راية الدولة الواحدة صاحبة القرار الواحد والجيش الواحد".

وأردف رئيس الحكومة اللبنانية بالقول: "نحن اليوم مصممون ليس على وقف هذه الحرب فحسب، بل أيضا على تحصين بلدنا وحماية مستقبل أبنائنا فيه، فنحول دون تحويل وطننا مجددا إلى صندوق بريد لرسائل إقليمية أو دولية، أو السماح باستخدامه مجددا ساحة مفتوحة لحروب الآخرين وصراعاتهم".

ووجه نواف سلام حديثه إلى أهل الجنوب اللبناني قائلا: "الدولة اللبنانية لن تألو جهدا لتحقيق وقف إطلاق النار، وتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، والإفراج عن الأسرى، وعودة الأهالي إلى بيوتهم، وإعادة الإعمار".