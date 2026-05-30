جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون، نواف سلام، في قصر بعبدا، السبت، حيث "عرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لاسيما في صور والنبطية.

وأجرى الطرفان " تقييما للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأميركية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار".

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، تناول البحث أيضا بين الجانبين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 يونيو المقبل.

وعرض عون وسلام "استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها، وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب. فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطاول الآمنين والدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وأرزاقهم".

واتفق الطرفان "على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة".

وتم خلال الاجتماع "عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لأوضاع النازحين قسراً من منازلهم وممتلكاتهم".

وعقد اجتماع الجمعة، في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بين وفود عسكرية لبنانية وأميركية وإسرائيلية.