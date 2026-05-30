وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنه: "في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا (EVD)، تنصح وزارة الخارجية مواطني الدولة بعدم السفر إلى جمهورية أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان إلا للضرورة".

وأضاف البيان: "كما تهيب الوزارة بالمواطنين المتواجدين في هذه الدول توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات المحلية، والتسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ".