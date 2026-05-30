وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: المروانية، اللوبية، ميدون، انصارية، زفتا، تفاحتا".

وأضاف البيان: "في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر!".

وفي وقت سابق، السبت، طلب الجيش الإسرائيلي سكان لبنان المتواجدين في بلدات وقرى ميفدون، شوكين، زبدين (النبطية)، بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

كما دعا سكان بلدات وقرى جديدة انصار، والزرارية، ومزرعة كوثرية الرز، ومشغرة، بالانتقال لشمال النهر.