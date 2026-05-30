وقال عضو المجلس السياسي في الحركة باسم نعيم لوكالة فرانس برس: "في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات" أعلن نتنياهو توسيع السيطرة لتشمل 70 بالمئة من قطاع غزة "بالتزامن مع استمرار القتل والتجويع".

من جهته، استهجن المتحدث باسم حماس حازم قاسم "الصمت المطبق" لمجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ميلادينوف تجاه "التصريحات الخطيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال بشأن السيطرة على 70 بالمئة من مساحة قطاع غزة، ومواصلة العمل على مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني".

وشدّد قاسم على أن "تجاهل هذه التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة".

تصريحات نتنياهو

والخميس، أعلن نتنياهو عزمه توسيعَ سيطرة الجيش على قطاع غزة من 60 بالمئة حاليا إلى 70 بالمئة.

وقال إن الجيش كان سيطر على 50 بالمئة من القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا "توجيهي هو الانتقال إلى... 70 بالمئة".

وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة، التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، الإفراج عن آخر الرهائن الذين أُخذوا خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وذلك في مقابل إطلاق سراح فلسطينيين كانوا محتجزين لدى إسرائيل.

غير أن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي كان يفترض أن تشمل نزع سلاح حماس وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي، تعثّر.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب القوات الإسرائيلية خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها حماس وتلك التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وفي 15 مايو، أعلن نتنياهو أن الجيش وسّع سيطرته على قطاع غزة.

وقال في حينه: "كان هناك مَن يقول: انسحبوا، انسحبوا. لم ننسحب. اليوم نسيطر على... كم؟ 60 بالمئة. وغدا سنرى".

ولا يزال قطاع غزة يشهد أعمال عنف يومية وسط تبادل الاتهامات بين الجيش الإسرائيلي وحماس بانتهاك الهدنة المُعلنة منذ 10 أكتوبر.