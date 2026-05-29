وعلى الرغم من عنف حالة الفيضان التي يشهدها النهر، خاطر الغواص بحياته لإجراء أعمال صيانة على بوابات سد الفرات.

وانتشر المقطع بشدة على مواقع التواصل وحصد الكثير من الإعجاب والتفاعل نظرا للشجاعة التي أبداها الغواص في ظروف قاسية.

وتستمر أزمة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات منذ أيام، ما أدى إلى غمر منازل وأراضٍ زراعية وخروج بعض الجسور ومحطات المياه عن الخدمة في محافظتي الرقة ودير الزور، وسط تحذيرات رسمية متواصلة للسكان من الاقتراب من مجرى النهر.