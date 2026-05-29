وقال نتنياهو خلال زيارته للحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان: "جئت إلى هنا مع وزير الدفاع ومع نائب رئيس الأركان، ومع قائد المنطقة الشمالية، ومع قائد الفرقة، ومع القادة الذين ترونهم هنا، ومع الجنود في الميدان".

وأضاف: "تحدثت مع قادة الألوية الموجودين الآن داخل المنطقة. أنا أستمع إليهم وأستمع أيضا إلى الجنود الذين يتواجد بعضهم هنا خلفي، هناك روح قتالية هائلة هنا. من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنا مجبر أن أقول لكم إن هناك نتائج مبهرة للغاية هنا. عبرت قواتنا نهر الليطاني وصعدوا إلى المناطق الحاكمة (المشرفة). نحن نعمل أيضا في بيروت وفي البقاع على طول الجبهة بأكملها، ونوجه لحزب الله ضربات قاصمة".

وأكد: "عندما أقول هذا فهذا ليس مجرد كلام عابر. قادة الألوية يخبرونني وكذلك الجنود، أنه في كل تلامس معهم وفي كل اشتباك نحن نقضي على عناصر حزب الله ونجعلهم يفرون أيضا".

ويكثف الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق متفرقة من لبنان، لا سيما في الأيام القليلة الماضية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

ومنذ هذا الوقت، تشن إسرائيل غارات واسعة النطاق على لبنان مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف، بينما توغلت قواتها جنوبه.

وأصدرت إسرائيل أوامر متكررة بالإخلاء لأجزاء واسعة من جنوب لبنان، شملت مدينة صور الساحلية في الأيام الأخيرة، ونفذت ضربات جوية مكثفة.