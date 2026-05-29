وأوضح بولس، في منشور على منصة "إكس"، أنه بحث مع مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، روماريك روانيان، تطورات الأزمة في السودان.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة السودانية، لافتاً إلى التعاون الأميركي الفرنسي في مؤتمر برلين بشأن السودان، وبيان المبادئ المشترك الذي أيدته الولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب 20 دولة ومنظمة أخرى.

ويأتي تصريح بولس في ظل استمرار الحرب في السودان وتواصل التحركات الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية ودعم جهود التسوية.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة عشرات الآلاف، واضطرت نحو 4.5 مليون شخص إلى اللجوء خارج البلاد، ونزوح قرابة 13 مليونا داخلها، في كارثة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.