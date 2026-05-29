وقال وزير الموارد المائية في تصريح صحفي خلال زيارته اليوم سد حديثة في محافظة الأنبار إن "الموجة ستكون ضمن الحدود الطبيعية وجميع الجهات المعنية على أتم الاستعداد لأي طارئ وأن كمية المياه الواصلة للحدود العراقية اليوم وصلت الى مستوى 700 متر مكعب في الثانية وهي ضمن المعدلات المقبولة".

وذكر أن " سياسة الحكومة ووزارة الموارد تهدف إلى تعزيز قطاع الموارد المائية وتجنب أي أزمة مائية مستقبلية".

وأوضح التميمي" أن الموجة في نهر الفرات ستكون ضمن الحدود الطبيعية بحسب البيانات الرقمية الواردة من الجانب السوري ولا وجود لأي مخاوف من حدوث فيضانات وأن الوزارة بأمسّ الحاجة إلى أن يكون سد حديثة سدّاً فعالاً ونتطلع إلى خزن كميات كافية من المياه خلال الموجة الفيضانية لتعويض الإنخفاض الحاصل في الخزين المائي خلال السنوات الماضية".