ويأتي هذا الطلب على خلفية مخاوف في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، من أن الولايات المتحدة قد تمارس قريبا ضغوطا على إسرائيل لوقف الهجمات على لبنان، بالتزامن مع مشاورات أمنية بين البلدين برعاية واشنطن وحديث عن انفراجة في المفاوضات مع إيران.

ويصعد الجيش الإسرائيلي بالفعل هجماته خلال الأيام القليلة الماضية، بينما يقدّر أن حزب الله اللبناني قد يرد بتصعيد مماثل تجاه الشمال.

لكن في المقابل، يعتقد قادة عسكريون إسرائيليون أنه "ليس من المناسب تمديد تكثيف الضربات لفترة طويلة، بسبب تأثيره المباشر على سكان شمال إسرائيل"، حسب القناة 12.

وتتزامن هذه التطورات مع ما نشر الخميس عن تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قد يؤدي في النهاية إلى ضغط على إسرائيل لوقف هجماتها في لبنان.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يملك حاليا ما يصادق عليه في هذا التفاهم، لأنه ينتظر موافقة الطرف الآخر (القيادة العليا في إيران).

وأكدوا أن المفاوضين الإيرانيين، وعلى رأسهم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، ربما توصلوا إلى تفاهمات ونقاط إرشادية، لكنهما ليسا مخولين بالتوقيع.

واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أنه "لا توجد لدينا مؤشرات أن (المرشد الإيراني الجديد) مجتبى خامنئي قال نعم".

وقدروا أنه "في أفضل الأحوال سيقول مجتبى نعم"، لكنهم توقعوا "مزيدا من المماطلة وإطالة المفاوضات وإدخالها في حالة من التسويف"، لا سيما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتسعى إسرائيل إلى "فصل ساحة لبنان عن إيران"، حتى يتسنى لها استئناف عملياتها في الأولى حتى في حال توصلت طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي الحرب.