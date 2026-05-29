وحذرت وزارة الطاقة السورية من استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات، مؤكدة أن المؤسسة العامة لسد الفرات تتابع على مدار الساعة تطورات الوضع المائي في ظل الزيادة الكبيرة في كميات المياه الواردة من الجانب التركي.

وقالت الوزارة إن الارتفاع الحالي يعود إلى غزارة الموسم المطري وقيام السلطات التركية بفتح بوابات المفيض في السدود الواقعة على مجرى النهر، ما أدى إلى تدفقات مائية وصفتها بأنها غير مسبوقة.

وأعلنت مديريات الهيئة العامة للموارد المائية في محافظات حلب والرقة ودير الزور اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات ارتفاع المنسوب، بعدما تسببت الفيضانات في غمر جسور وطرق وأراض زراعية ومنازل في عدد من المناطق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بوقوع فيضانات في مناطق حضرية وريفية بمحافظة دير الزور، حيث غمرت المياه جسرا ترابيا وأخرجت عددا من الجسور الأخرى عن الخدمة، كما تسببت بأضرار في الأراضي الزراعية والمنازل. كما شهدت محافظة الرقة المجاورة فيضانات مماثلة.

وأوضحت وزارة الطاقة السورية أن بحيرات السدود السورية وصلت إلى أكثر من 98.5% من طاقتها التخزينية، ما لم يعد يسمح باستيعاب كميات إضافية دون التأثير على معايير السلامة التشغيلية، الأمر الذي استدعى تمرير كميات كبيرة من المياه باتجاه مجرى النهر.

ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر والابتعاد عن ضفاف النهر ومناطق جريان المياه، مع استمرار مراقبة التطورات المائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والمنشآت.