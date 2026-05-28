وأفاد مراسلنا بأن بلدة دبين في قضاء مرجعيون تتعرض لقصف مدفعي مكثف، بينما تحاول القوات الإسرائيلية التقدم نحو البلدة تحت غطاء ناري كثيف وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على بلدتي بلاط ودبين، وسط تحليق متواصل للطيران الحربي والمسيّرات في أجواء المنطقة.

وأضاف أن الجيش اللبناني سحب آلياته من مفرق الحمّام عند مثلث دبين – مرجعيون – إبل السقي، في وقت تحدثت فيه معلومات ميدانية عن تقدم القوات الإسرائيلية باتجاه عريض دبين.

ويأتي التصعيد بعد رسالة صوتية متداولة منسوبة للجيش الإسرائيلي وجّهت إلى سكان منطقة مرجعيون، حدد فيها ما وصفه بـ"خط أحمر" لا ينبغي تجاوزه.

وفي موازاة التطورات الميدانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 17 شخصا على الأقل في جنوب لبنان ومنطقة الشويفات قرب بيروت، وفق السلطات اللبنانية، فيما تواصل إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية رغم سريان وقف إطلاق النار.