وأدانت الإمارات العربية المتحدة الهجمات بأشد العبارات، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها، مؤكدة وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات.

كما جددت مصر، خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي، إدانتها للهجمات، مؤكدة أن أمن الكويت ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

من جانبها، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة ضد الكويت، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

كذلك أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات، مؤكدا أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ومشددا على الدعم الكامل للكويت في حماية أمنها واستقرارها.

وفي المقابل، حملت وزارة الخارجية الكويتية إيران المسؤولية الكاملة عن الهجمات، ووصفتها بأنها "عدوان سافر" وتهديد مباشر للمدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها وأمنها وفق القانون الدولي.