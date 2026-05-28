وأضاف في مؤتمر عُقد في مستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة "نحن نُحاصر حاليا حركة حماس. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع. كما تعلمون، كنّا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%؛ وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى... 70%"، وذلك وفق مقطع فيديو بثته القناة 12 الإسرائيلية.

وتابع "نحن نحاصرهم من كل الجهات... سنتولى أمر الباقي" لاحقا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي وقت تتبادل الدولة العبرية وحماس الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد عامين من الحرب المدمّرة التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل.

وبموجب بنود وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" داخل غزة، مع استمرار سيطرتها على أكثر من 50 في المئة من أراضي القطاع. ويفصل هذا الخط قطاع غزة لقسمين، أحدها تحت سيطرة إسرائيل والآخر تحت سيطرة حماس.

لكن نتنياهو أعلن في 15 مايو أن الجيش وسّع نطاق سيطرته على قطاع غزة. وقال آنذاك "كان هناك من يطالبوننا بالانسحاب، لكننا لم ننسحب، ونحن اليوم نسيطر على 60% من الأرض. غدا نرى".