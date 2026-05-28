وتابع الوزير رجي "بألم بالغ وقلق عميق" الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة صور العريقة، طالت أحياءها التاريخية العتيقة وكنائسها وجوامعها ومعالمها التراثية التي صمدت عبر لاف السنين"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأجرى رجي "سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة، مطالباً بوقف فوري لهذه الاعتداءات، ورافعاً الصوت دفاعاً عن إرث إنساني وحضاري لا يخص لبنان وحده، بل يعود إلى ضمير العالم أجمع".

يذكر أن مدينة صور الجنوبية والبلدات المحيطة بها تتعرض منذ أيام لاعتداءات إسرائيلية مكثّفة. ويوجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلائها.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مؤخرا أنه أصدر تعليمات للجيش بـ"تكثيف الضربات" ضد حزب الله، بعد أن أشار مسؤول أميركي إلى أن واشنطن ستوافق على عملية أوسع نطاقًا ضد الجماعة "الإرهابية" المدعومة من إيران، وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيرة.