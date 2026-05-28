وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الغارة استهدفت علي الحسيني، قائد وحدة الصواريخ في حزب الله، في ما وصفته بأنه "محاولة اغتيال" قرب الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة على بيروت، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الهدف.

من جهته، قال مصدر أمني لبناني إن الغارة استهدفت منطقة الشويفات القريبة من الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أنه "لم يتضح حتى الآن ما هو الهدف" الذي تعرض للقصف.

وأظهرت صور من موقع الغارة تصاعد دخان كثيف فوق المباني في المنطقة المستهدفة.

وتأتي الغارة في ظل تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل وحزب الله، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.