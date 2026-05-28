وقالت الوزارة، في بيان، إن الهجمات الإيرانية شكلت "تهديدا مباشرا لحياة المدنيين والمنشآت الحيوية"، مؤكدة رفض الكويت الكامل لما وصفته بـ"العدوان السافر" على أراضيها.

وأضاف البيان أن هذا التصعيد جاء "في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة من عدد من الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد"، مشيرا إلى أن ذلك "يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي".

وطالبت وزارة الخارجية الكويتية إيران بـ"الوقف الفوري ودون قيد أو شرط عن هذه الاعتداءات الآثمة"، محملة طهران "المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت".

وأكدت الوزارة أن الهجمات الإيرانية تمثل كذلك "خرقا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026".

وشدد البيان على أن دولة الكويت "تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد"، موضحا أن ذلك يأتي "استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".